رياضة | الكشف عن مفاجآت جديدة وراء تعثر صفقة نيمار.. وتفاصيل عرض برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن مفاجآت جديدة وراء تعثر صفقة نيمار.. وتفاصيل عرض برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين، عن تفاصيل جديدة خاصة بتعثر صفقة انتقال نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلى برشلونة وهي الصفقة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان شعروا بالإهانة بعد تحدث نيمار مع المدير الرياضي ليوناردو وأخبره أنه يريد المغادرة إلى برشلونة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وانتقل البرازيلي نيمار للعب في صفوف باريس سان جيرمان عام 2017 حيثُ دفع الباريسيون مبلغ 222 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب من برشلونة الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية عبر تقريرها اليوم، أن تميم بن حمد المالك الحقيقي للنادي الباريسي قد شدد على أن نيمار لن يتمكن من مغادرة باريس سان جيرمان إلا إذا تم دفع أكثر من 222 مليون يورو في خزائن النادي وهو نفس مبلغ شراءه عام 2017.

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واتصل الخليفي بأمير قطر لتوضيح وضع نيمار وموقف النادي وتم إخباره بأن نيمار يمكنه المغادرة، لكن فقط إذا وصل العرض إلى 300 مليون، وكان أول اجتماع بين سان جيرمان وبرشلونة في 13 أغسطس وعرض وقتها الكتالونيين فيليب كوتينيو ومبلغ صغير من المال لمحاولة إغلاق توقيع نيمار.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نيمار لم يغلق الباب أمام ريال مدريد والذين بدورهم حاولوا الضغط على باريس سان جيرمان ولكنه المدريديين كانوا واضحين ورفضوا دفع مبلغ 300 مليون يورو خاصةً أن هدفهم الرئيسي هو كيليان مبابي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الباريسيين كانوا يعلمون جيداً أن برشلونة لم يكن لديه من المال الكافي لإغلاق الصفقة وبالتالي أغلقت المفاوضات تماماً لأنه أصبحت صفقة مستحيلة في ظل عدم وصول الطرفين لاتفاق سواء على المستوى المالي أو اللاعبين.

والجدير بالذكر أن نيمار قد أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد قضاء موسمين ورغم أن أرقامه مع النادي الفرنسي جيدة لكنه لا يشعر بالراحة خاصةً أن نجم الفريق الأول حالياً هو كيليان مبابي والذي بات هدفاً للأندية الأوروبية الكبرى ومن بينها ريال مدريد وبرشلونة.