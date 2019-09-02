رياضة | مصطفى يونس: أبوريدة إداري محنك .. والمجاملات أفقدته قوته

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"مجاملات هاني أبو ريدة أفقدته قوته" بهذه الكلمات بدأ مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق حديثه.

مصطفى يونس: أبوريدة إداري محنك .. والمجاملات أفقدته قوته

وقال يونس في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "أعشق هاني أبو ريدة، فهو إداري كبير ومحنك وله اسمه"

وتابع : "مع الأسف مجاملات أبو ريدة أفقدته قوته فلا يوجد مجاملة في وضع المسئولية".

وتطرق للحديث عن اتحاد الكرة قائلا: "لابد من وجود لجنة احترافية لإدارة الجبلاية، لا يوجد ما يدعى بالعمل التطوعي، لابد أن يكون هناك رئيس للجنة مسابقات وحكام يتقاضون أجرا كبيرا لكي نستطيع محاسبتهم بعد ذلك".

مصطفى يونس: لم أجلس على دكة الأهلي طوال حياتي باستثناء "مباراة وحيدة"

وواصل: "تاريخي بالكامل مع الأهلي 15 عاما، طوال هذه الفترة لم أجلس على مقاعد البدلاء نهائيا سوى مرة وحيدة".

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وأردف: "كانت مباراة أمام الأوليمبي، وبسبب ظروف سفري السعودية وعودتي قبل المباراة بوقت قليل، جلست احتياطيا وكانت المرة الوحيدة".

مصطفى يونس: الديربي الأخير "قمة الخيبة" .. مستوى متواضع للغاية

كما استنكر مصطفى يونس نجم الأهلي الأسبق، المستوى الذي ظهر عليه الأهلي والزمالك خلال لقاء القمة الأخير.

واستكمل: "أطلقت على الديربي الأخير قمة الخيبة، مستوى الأهلي والزمالك كان متواضعا للغاية، ولا يليق بهم".

واختتم نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: "لم أصدق أن هذا هو مستوى فريقين يمتلكان أقوى لاعبين في مصر".