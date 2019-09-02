شكرا لقرائتكم المقاولون يسحق ارجيتزا السلوفينى برباعية وديا فى معسكر كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق المقاولون العرب، اليوم الاثنين، فوزا كبيرا على ارجيتزا السلوفينى بأربعة أهداف دون رد، خلال معسكر الإعداد الحالى بكرواتيا استعدادا للموسم الجديد، وأحرز الأهداف، محمد سالم هدفين وكلاً من عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد مجلى.

وخاض الذئاب الودية الأولى فى المعسكر السبت الماضى أمام القادسية الكويتى وانتهت بالتعادل السلبى، وأضاع المقاولون ضربة جزاء فى اللقاء بحضور المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة النادى، المشرف العام على الكرة.

من المنتظر أن يخوض المقاولون ثالث ودياته فى المعسكر الأربعاء المقبل أمام أحد فريق كرواتيا قبل العودة للقاهرة.

أشاد المهندس محمد عادل فتحى بالمعسكر والاستحابة الجيدة من اللاعبين ووصولهم إلى مستوى جيد فى مرحلة مهمة من اعداد الفريق للموسم المقبل.