شكرا لقرائتكم إنبى يفشل فى الحصول على خدمات أحمد سمير من طلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فشل نادى إنبى ، فى الحصول على خدمات أحمد سمير لاعبو وسط طلائع الجيش، فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والذى يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيسر والجناح والذى طلب على ماهر المدير الفنى للفريق البترولى التعاقد معه خاصة إنه لاعب جوكر وإضافة للفريق.

جاء تعثر إنبى فى الصفقة بسبب التمسك بالمهاجم عمر بسام إلى طلائع الجيش ضمن الصفقة وفقا لما أكده عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى.

من ناحية أخرى، يواصل إنبى، استعداداته لخوض النسخة المقبلة من بطولة الدورى حيث يواصل الفريق تدريباته اليومية فى معسكره الحالى فى برج العرب، استعدادا لخوض أول ودية فى المعسكر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام بنها، ثم سيواجه الفريق البترولى، نادى المجد المطروحى يوم 9 من شهر سبتمبر الجارى، وودية أخرى أمام نادى سبورتنج يوم 10 من نفس الشهر.