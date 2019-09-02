إنبى يفشل فى الحصول على خدمات أحمد سمير من طلائع الجيش...

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جاء تعثر إنبى فى الصفقة بسبب التمسك بالمهاجم عمر بسام إلى طلائع الجيش ضمن الصفقة وفقا لما أكده عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى.
من ناحية أخرى، يواصل إنبى، استعداداته لخوض النسخة المقبلة من بطولة الدورى حيث يواصل الفريق تدريباته اليومية فى معسكره الحالى فى برج العرب، استعدادا لخوض أول ودية فى المعسكر المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام بنها، ثم سيواجه الفريق البترولى، نادى المجد المطروحى يوم 9 من شهر سبتمبر الجارى، وودية أخرى أمام نادى سبورتنج يوم 10 من نفس الشهر.
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