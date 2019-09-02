تراورى يحتفل بهدفه فى شباك بتروجت على طريقة نجم أرسنال...

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جدة - عمرو شويل احتفل إيريك تراورى لاعب بيراميدز بهدفه فى شباك بتروجت على طريقة نجم أرسنال الإنجليزى نيكولاس بيبى وذلك فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر. وتضم تشكيلة بيراميدز كلا من : - حراسة المرمى: المهدى سليمان خط الدفاع: رجب بكار –على جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدى خط الوسط: نبيل دونجا – عمر جابر – تراورى – إسلام عيسى – إبراهيم حسن خط الهجوم: جون أنطوى. ويضم تشكيل بتروجت كلا من:- Advertisements حراسة المرمى : بونجا خط الدفاع: أحمد سالم صافى – أحمد عبد الرسول – خالد عبد الرازق – أحمد السباعى خط الوسط: محمود عماد – مصطفى معوض – أحمد اوكا – جون مانجا خط الهجوم: أحمد رؤوف – أحمد عفيفى

بيبى تراورى

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