شكرا لقرائتكم بيراميدز يتقدم على بتروجت بهدفين فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انهى فريق بيراميدز متقدما بهدفين دون رد على بتروجت، فى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت، فى الدور قبل النهائى من مسابقة كأس مصر.

ضغط فريق بيراميدز منذ بداية المباراة، وأهدر العديد من الفرص، ثم سجل أريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 16 من عمر المباراة، وبعدها حاول الفريق البترولى ادراك هدف التعادل.

وفى الدقيقة 38 حصل فريق بتروجت على ركلة جزاء بعد أن ارتطمت الكرة بيد أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز داخل منطقة جزائه، إلا أن أحمد عفيفى فشل فى تسجيل هدف التعادل منها، وأمسك بالكرة المهدى سليمان.

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وفى الدقيقة 44 أحرز إبراهيم حسن الهدف الثانى لبيراميدز بعد تمريرة من إسلام عيسى، وشهد هذا الهدف "قطع" فى شبكة مرمى بتروجت الأمر الذى جعل الكرة تدخل وتخرج من المرمى.

وتضم تشكيلة بيراميدز كل من: حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: رجب بكار –على جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدى، خط الوسط: نبيل دونجا – عمر جابر – تراورى – إسلام عيسى – إبراهيم حسن، خط الهجوم: جون أنطوى.

وضم تشكيل بتروجت كل من: حراسة المرمى: بونجا، خط الدفاع: أحمد سالم صافى – أحمد عبد الرسول – خالد عبد الرازق – أحمد السباعى، خط الوسط: محمود عماد – مصطفى معوض – أحمد اوكا – جون مانجا، خط الهجوم: أحمد رؤوف – أحمد عفيفى.