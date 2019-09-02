مصطفى يونس: لا يوجد مدرب فى الدورى يمتلك فكرا جديدا وعمرى ما فشلت...

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم النادى الأهلى السابق، أنه طلب من مجلس إدارة النادى المصرى ضرورة وجود إيهاب جلال كمدرب للفريق البورسعيدى.

وأضاف مصطفى يونس فى تصريحات تلفزيونية، أنه لم يفشل فى حياته كمدرب إطلاقًا، مؤكدا أنه كان واضحًا وصريحا مع مجلس الإدارة أن فريق المصرى وقت توليه المسئولية كان يريد استقدام 5 لاعبين للفريق وقت ما كان مديرا للكرة بالفريق البورسعيدى مع ميمى عبد الرازق، الذى كان يتولى المسؤولية فى ذلك الوقت.

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أكمل يونس أن جميع فرق الدورى المصرى الـ18 بيلعبوا بطريقة خاطئة، مؤكدا أنه لا يوجد مدرب يمتلك فكرا جديدا يقدمه للكرة المصرية.

وواصل مصطفى يونس: المدرب الوحيد الذى يلعب بفكر مختلف هو مدرب وادى دجلة تاكيس، الذى قدم مستوى متميزا للغاية مع فريق دجلة الموسم الماضى وتحيه لإدارة دجلة بأنها تمسكت بالمدرب، الذى قدم مستوى متميزا فى الدورى الموسم الماضى.