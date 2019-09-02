شكرا لقرائتكم 3 ملاحظات فنية لفايلر على لاعبى الأهلى فى المران الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مران فريقه للمرة الأولى اليوم الاثنين، والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تقديمه لوسائل الإعلام برفقة جهازه المعاون.

ولم ينتظر فايلر كثيرا وقام بتخصيص تقسيمة لكشف مميزات وعيوب اللاعبين والوقوف على أبرز الإيجابيات والسلبيات، ليلفت نظر المدرب السويسرى أكثر من ملحوظة اضطر بسببها لإيقاف المران فى أكثر من مناسبة.

ولفت نظر فايلر بطء بعض اللاعبين، خاصة عند الارتداد من الدفاع والهجوم والعكس، كما لاحظ المدرب السويسرى احتفاظ المدافعين بالكرة أكثر من اللازم، وأخيرا آفة إهدار الفرص السهلة التى يعانى منها الأهلى منذ فترة.

Advertisements

وعكف فايلر على تصحيح الأخطاء قبل مواجهة كانو سبورت، التى تقام يوم 14 من سبتمبر الجارى فى غينيا الاستوائية، والتى تأتى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.