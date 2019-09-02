شكرا لقرائتكم إصابة آل فتيل بآلام في العضلة الضامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الجهاز الطبي التابع للمنتخب السعودي عن معاناة المدافع محمد آل فتيل من آلام في العضلة الضامة، فيما لم يستطع فراس البريكان المشاركة في التدريبات الجماعية بسبب تعرضه إلى نزلة برد.

وانطلق معسكر المنتخب السعودي يوم الاثنين في الدمام استعداداً لمواجهة اليمن في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأسي العالم وآسيا، على أن يقابل خلال المعسكر منتخب مالي ودياً.

وقال حساب المنتخب السعودي على "تويتر" إن آل فتيل مدافع أهلي جدة يعاني من آلام في العضلة الضامة وأجرى كشفاً بأشعة الرنين المغناطيسي قبل أن يؤدي تدريبات خاصة مع الجهاز الطبي، بينما اكتفى المهاجم فراس البريكان بالجري حول الملعب بسبب تعرضه إلى نزلة برد.