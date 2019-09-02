شكرا لقرائتكم ندياي يشارك في تدريبات الشباب لأول مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك السنغالي ألفريد ندياي في تدريبات الشباب الجماعية يوم الاثنين وذلك بعد يومين من انتقاله إلى الفريق قادماً من فياريال الإسباني.

وعاود لاعبو الشباب تدريباتهم اليوم بعد نهاية فترة الراحة التي منحها لهم المدرب خورخي ألميرون عقب التعادل مع الفيصلي سلبياً.

وشهدت تدريبات الشباب مشاركة متعب المفرج المدافع المنتقل من الهلال بنظام الإعارة، بينما غاب عنها الثلاثي عبدالله الحمدان بسبب انضمامه إلى المنتخب السعودي الأول وفاروق بن مصطفى وجمال بلعمري بعد التحاقهما بمعسكري تونس والجزائر، وتركي العمار وحسن القيد وناصر العمران لالتحاقهما بتدريبات المنتخب السعودي الأولمبي.