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غضب ريال مدريد يطارد مانشستر يونايتد

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب فرنسا خروج خروج بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، من قائمة المنتخب في مبارياته مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020.

وأوضح الجهاز الفني أن استبعاد بوجبا بسبب إصابته في الكاحل، سيغيب على إثرها عن مباراتي ألبانيا وأندورا، والمقرر لهما السبت 7 سبتمبر، والثلاثاء 10 من نفس الشهر، واستبعد بوجبا وحل مكانه ماتيو جندوزي متوسط ميدان آرسنال.

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وكان بوجبا قد شارك في مباراة اليونايتد مطلع الأسبوع الجاري، أمام ساوثهامبتون بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، إلا أنه خرج من الملعب عقب نهاية المباراة وهو غير قادر على المشي بشكل صحيح.      

يذكر أن ريال مدريد كان يسعى للتعاقد مع بوجبا الا أن الفريقين لم يتوصلا لاتفاق مادي بخصوص انتقال اللاعب لصفوف النادي الملكي

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