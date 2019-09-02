شكرا لقرائتكم خبر عن الخليفي يصفع برشلونة وريال مدريد ويحدد مطلبه الأخير للتنازل عن نيمار والان مع التفاصيل

وجه ناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة كبرى لفريفي برشلونة وريال مدريد اللذان يسيعان للتعاقد مع البرازيلي نيمار لن يرحل عن الفريق. وحدد الخليفي المقابل المادي الذي حدده إدارة الفريق، وهو لايقل 300 مليون يورو، مما وصفه البعض بالعرض الخيالي. فيما كشفت تقارير صحفية رغبى نيمار في الانتقال لبرشلونة.

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