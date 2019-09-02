لوكاكو يعترض على عنصرية الجماهير له

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
لوكاكو
قام المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو،الإثنين، بدعوة لاعبي كرة القدم لاتخاذ موقف موحد ضد العنصرية، غداة تعرضه لـ"صيحات القردة" من مشجعين خلال مباراة فريقه إنتر ميلانو ضد كالياري في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.
ومنح الدولي البلجيكي فريقه الفوز 2-1 بتسجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني، واجه خلال تنفيذها صيحات عنصرية من مشجعي كالياري الذين سبق لهم أن وجهوا اساءات مماثلة في الموسم الماضي حيال لاعبين آخرين من ذوي البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق ليوفنتوس مويز كين.
وقال لوكاكو في بيان عبر مواقع التواصل "تعرض العديد من اللاعبين للإساءة العنصرية في الأشهر الماضية، وتعرضت أنا بدوري لذلك أمس".
وتابع "كرة القدم هي لعبة يجب أن يستمتع بها الجميع ولا يجب أن نقبل أي شكل من أشكال التمييز التي تجلب العار إلى لعبتنا".
ودعا المهاجم الدولي المنضم هذا الصيف إلى إنتر ميلانو آتيا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثلاثة أطراف إلى التحرك حيال هذه الظاهرة المتنامية، وهي اتحادات اللعبة ومنصات التواصل واللاعبون.
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