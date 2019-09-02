رسمياً.. باريس سان جيرمان يضم نافاس من ريال مدريد

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
نافاس
أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، التعاقد مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، وإعارة حارسه الفرنسي ألفونس أريولا إلى النادي الإسباني، قبيل إقفال باب الانتقالات الصيفية.
وأفاد نادي العاصمة الفرنسية الإثنين أن نافاس (32 عاما) انضم إلى صفوفه بعقد لأربعة أعوام، بينما انتقل أريولا (26 عاما) إلى النادي المدريدي على سبيل الإعارة لعام واحد في صفقة لا تتضمن خيار الشراء النهائي.
وفي اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية، ضم نادي بارما الإيطالي المدافع ماتيو دارميان من مانشستر يونايتد لمدة أربع سنوات
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