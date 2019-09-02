زوجة حمدي النجاز تكشف سبب هروب زوجها من الزمالك المصري

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

كشفت صحيفة "اليوم السابع" عن سبب هروب اللاعب التونسي حمدي النجاز لاعب الزمالك المصري والأحداث المثيرة حول الواقعة.



وفقاً للجريدة المصرية "اليوم السابع" أن محرر الصحيفة تلقى اتصالا تليفونيًا من زوجة حمدى النقاز، تطلب فيه نشر خبر فى الموقع عن نية زوجها السفر لتونس للانضمام للمنتخب وتكرار سيناريو هروب محمود كهربا، والتخلف عن العودة لمصر مجددًا بسبب عدم حصول زوجها على مستحقاته من النادى منذ أكثر من 3 أشهر وعدم قدرتها على دفع مستحقات ابنتها فى الالتحاق بالمدرسة داخل مصر إلى جانب الارتباط ببعض الأمور الأخرى المادية.

شهدت الساعات الأخيرة أزمة كبيرة داخل جدران نادى الزمالك، بعد نشر "اليوم السابع" خبرًا عن نية حمدى النقاز وأسرته الهروب عن النادى واستغلال تواجد اللاعب الدولى فى تونس للانضمام للمنتخب الذى يستعد لخوض وديتين فى معسكر سبتمبر.

وأكدت زوجة حمدى النقاز "ميرفا" فى الاتصال الهاتفى شكوى نادى الزمالك للاتحاد الدولي -فيفا- بسبب عدم حصول زوجها على مستحقاته المتأخرة لدى النادى من شهر يوليو الماضى وتم وعده أكثر من مرة بصرف المستحقات خلال شهر يوليو ثم أغسطس والآن فى سبتمبر ولم يتم صرف المستحقات حتى أمس.

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تواصل محرر الصحيفة المصرية مع اللاعب حمدى التونسي للتأكد والتحقق من المعلومة فأكد له ذلك أن زوجته من قامت بالتواصل مع "اليوم السابع"، ووافق على نشر الخبر فى "اليوم السابع" لكنه طلب تأجيل نشره عقب مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت أمس فى الدور قبل النهائى لكأس مصر إلى جانب طلبه "حذف" التصريحات من على لسان زوجته ووافق على الخبر بمضمونه الذى نشر عقب المباراة حرصًا من "اليوم السابع" أيضًا على الزمالك وجماهيره وارتباطه بمباراة مهمة فى كأس مصر.

عقب المباراة تم نشر الخبر، ولكن فوجئنا بأن اللاعب يخرج ويتنصل من الخبر وتم الاتصال به من قبل محرر الصحيفة المصرية بسبب نفيه للخبر على الرغم من أنه من طلب ذلك وعندما عاتبه المحرر قال النقاز إنه فوجئ برد فعل النادي السريع على عكس المتوقع وتم اصطحابه لإدارة النادى ووعدته بإنهاء أزمته المالية سريعًا ثم فوجئ -والكلام على لسان اللاعب- بضرورة إجراء مداخلة تليفونية لبرنامج "الزمالك اليوم" الخاص بالنادي لينفى اللاعب ما تردد من أنباء هروبه إلا أن النقاز أكد لـ"اليوم السابع" أنه لم يتطرق خلال المداخلة لنفى الخبر وأكد أنه تحدث عن الأمور الخاصة بالفريق وكأس مصر، كاشفًا عن أن الخبر الذى نشر صحيح إلى جانب مفاجأة جديدة بأن معظم لاعبى الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم أيضًا.