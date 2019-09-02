إيكاردي مهاجم إنتر في طريقه إلى سان جيرمان

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

قالت صحيفة جازيتا ديلو سبورت ووسائل إعلام إيطالية أخرى اليوم الاثنين إن ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان وكبير هدافيه في آخر خمسة مواسم وقائده السابق سينضم إلى باريس سان جيرمان.



وسينهي هذا الانتقال فترة صعبة للاعب الأرجنتيني مع إنتر بعد أن واجه عدة مشاكل مع الجماهير وأثار الكثير من الجدل بسبب زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا.

ونشرت جازيتا ما قالت إنها صورة لايكاردي وزوجته في مطار مالبينسا قبل السفر بطائرة خاصة إلى باريس لانهاء اجراءات انتقاله على سبيل الإعارة إلى سان جيرمان مع وجود بند يسمح بالشراء.

وتناولت وسائل إعلام إيطالية أخرى القصة ذاتها من بينها سكاي سبورت ايطاليا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 124 هدفا في 219 مباراة في كل المسابقات خلال ست سنوات في النادي.

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ورغم مهاراته التهديفية دخل ايكاردي في خلاف مع مشجعي إنتر بسبب جدل أثارته سيرته الذاتية عام 2016.

وطالبت الجماهير بسحب شارة القيادة منه وصفقت عندما أضاع ركلة جزاء في واحدة من مباريات إنتر التالية.

وتم إعفاء المهاجم الأرجنتيني من شارة القيادة في فبراير شباط الماضي عقب دخوله في مفاوضات مطولة بشأن تجديد عقده.

وبعدها بقليل، قال إيكاردي إنه لن يكون بوسعه اللعب بسبب اصابة في ركبته.

وعاد إلى النادي في ابريل نيسان بعد مباحثات بين محاميه والنادي رغم أن لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر وقتها قال إنه من "المهين" للنادي التفاوض مع لاعب من أجل حثه على اللعب.

وغادر سباليتي إنتر في نهاية الموسم الماضي وحل انطونيو كونتي بدلا منه وقال إن ايكاردي ليس ضمن حساباته في المستقبل.