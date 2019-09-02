مدير النصر السعودي السابق يتهم إعلاميًا رياضيًا بتشويه سمعة مجلسه

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

قرر أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر السعودي، اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة بشأن الاتهامات الصريحة التي طالته شخصيًا وأعضاء مجلس الإدارة السابق من قبل أحد الإعلاميين الرياضيين، من خلال ما كتبه عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.



وكشف البريكي على أن الإعلامي المقصود حاول تشويه سمعته وتأليب الشارع النصراوي عليه بأنه المسؤول عن تعطيل مصالح نادي الفريق، سواءً في ملف الرخصة الآسيوية أو قبلها في ملف الانتخابات السابقة، رغم علمه التام بأن لا علاقة له بملف الاستلام والتسليم.

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وأشار البريكي إلى أن عددًا من أعضاء مجلس الإدارة السابق تواصلوا معه وتم الاتفاق على رفع شكوى ضد الشخص الذي قام بهذا التجاوز، وتم تسليم الملف فعليًا لأحد القانونيين، مؤكدًا عزمهم على مواصلة الشكوى حتى يحصلوا على حقهم القانوني.

وكان البريكي قد شدد في تصريحات نقلتها صحيفة ”عكاظ“، على عدم علاقته نهائيًا بتأخر ملف الاستلام والتسليم بين إدارتي النصر السابقة والحالية، علمًا بأن الإعلامي المقصود هو وليد الفراج.