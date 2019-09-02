وليامز يحقق رقما لافتا مع بيلباو واسبانيول يعاني

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

خاض إيناكي وليامز مباراته 122 على التوالي في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم يوم الجمعة ليقود فريقه أتليتيك بيلباو للفوز 2-صفر على ريال سوسيداد في قمة الباسك.



وسجل المهاجم الهدف الأول لبيلباو في الدقيقة 11 بعد تسديدة مباشرة رائعة عقب تحرك سريع قبل أن يضيف راؤول جارسيا الهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة.

وحطم وليامز الرقم السابق المسجل باسم الحارس دييجو لوبيز (121 مباراة) لأكثر لاعب خوضا لمواجهات متتالية في الدوري الاسباني في القرن 21.

ويكشف الانجاز الذي حققه وليامز الكثير عن مدى احترافيته ولياقته البدنية خاصة وانه ليس حارسا للمرمى.

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وبينما كان اسبانيول واحدا من مفاجآت الدوري الاسباني الموسم الماضي تجرع الفريق لسوء الحظ هزيمتين إضافة إلى التعادل مرة واحدةليتراجع للمركز 19 هذا الموسم.

وبات أتليتيكو الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي يفوز بكافة مبارياته حتى الآن ليعتلي الصدارة بتسع نقاط.

وحقق أتليتيكو انتفاضة رائعة حول خلالها تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على ضيفه إيبار يوم الأحد بفضل هدف في الدقيقة الأخيرة من لاعب الوسط توماس بارتي.

وكانت اخر مرة فاز فيها أتليتيكو بأول ثلاث مباريات في الدوري عندما توج باللقب موسم 2013-2014.