Advertisements
Advertisements
الإثنين 2 سبتمبر 2019
باكيري جاتا
أغلقت سلطات مدينة هامبورج التحقيقات بشأن هوية باكيري جاتا مهاجم فريق هامبورج الألماني لكرة القدم.
وذكرت سلطات المدينة أنها لم تتوصل إلى ما يدعو إلى اتخاذ أي إجراء بشأن اللاعب الجامبي المهاجر إلى المدينة.
وكان تقرير إعلامي ألماني قد ادعى قبل فترة أن اللاعب قد يكون قد لعب تحت اسم وعمر مزيفين، مشيرا إلى أن عمره قد يكون 23 عاما وليس 21 عاما.
وكان جاتا قد هاجر إلى ألمانيا في عام 2015 وهو في السابعة عشر من عمره، وانضم إلى هامبورج في حزيران/يونيو 2016 .
وسجل جاتا لفريق هامبورج في المباراة التي انتهت بالفوز على هانوفر 3 / صفر أمس الأحد، ليساعد الفريق على البقاء في صدارة دوري الدرجة الثانية الألماني بعد خمس مراحل من بداية المسابقة.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت طلبات الاستئناف المقدمة من أندية نورنبرج وبوخوم وكارلسروه ضد هزائمهم أمام هامبورج استنادا إلى مشاركة اللاعب، ستستمر أم لا.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات هامبورج تغلق التحقيقات بشأن هوية اللاعب جاتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.