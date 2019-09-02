غداً.. إقامة قرعة كأس رئيس الإمارات برعاية هزاع بن زايد

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

تُقام حفل قرعة كأس رئيس الإمارات يوم غدٍ الثلاثاء، بجانب الإعلان عن مسابقات اتحاد الكرة وبما فيها دوري الخليج العربي، برعاية الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الرئيس الفخري لاتحاد الكرة.



وأشاد مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهذه المناسبة، الدعم الكبير الذي تقدمه قيادة الإمارات للرياضة المحلية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص.

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وقال أن هذا الدعم، يعد أهم أسباب النجاح الذي قاد الرياضة الإماراتية إلى منصات التتويج، وجعل من الإمارات، عاصمة للرياضة العالمية من خلال استضافة العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية.

وتقدم مروان بالشكر والتقدير إلى الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على رعايته لحفل قرعة كأس رئيس الإمارات والأنشطة المرافقة لها، مثمنًا توجيهاته التي تعد منهج عمل للأسرة الرياضية بشكل عام، والمنظومة الكروية بشكل خاص.