شكرا لقرائتكم خبر عن البكيرية يمنع لاعبي القادسية من التمرين على ملعبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

رفضت إدارة نادي البكيرية مساء اليوم (الاثنين)، السماح لنادي القادسية بإجراء تمرينه الختامي على ملعب النادي، والذي كان مرتباً له منذ يومين، حيث منع الأمن دخول بعثة فريق القادسية إلى الملعب.

من جانبه، أبدى مدير الكرة بنادي القادسية محمد الشمراني، استغرابه الشديد من تعامل إدارة نادي البكيرية الذي وصفة بـ«غير اللائق» وأنه «بعيد عن الروح الرياضية».

وأشار الشمراني إلى أنه جرى التنسيق بشأن التمرين الذي كان مقرراً عند الخامسة عصراً مع إدارة البكيرية، إلا أن رحلة «السعودية» رقم 1265 تأخرت لمدة ساعة، حيث كان مقرراً إقلاعها عند الثالثة مساءاً، وتم تأجيله إلى الرابعة.

Advertisements

وأضاف: «عند الوصول لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز في القصيم، تم التواصل مع إداري فريق البكيرية والتفاهم معه بأن تمريننا خفيف ومدته نصف ساعة، وأننا سنخرج من أرضية الملعب قبل تمرين نادي البكيرية بـ10 دقائق».

وأكد مدير الكرة بنادي القادسية، أن إداري البكيرية رحب بهم بقوله: «النادي ناديكم».

وتابع: «تفاجأنا عند وصولنا إلى الملعب عند الساعة 5:30م برفض الأمن فتح البوابة لعدم وجود إذن من إدارة النادي، وكان متبقى لنا نصف ساعة في التمرين المُقرر من الأساس، وأثناء وجودنا مع أمن النادي، تفاجأنا بدخول الجهاز الفني للبكيرية إلى أرضية الملعب، رغم التفاهم المُسبق مع الأخ هاني».

وختم الشمراني حديثه مبدياً استغرابه من هذا التصرف الذي وصفه بأنه لا يُمثِّل أخلاقيات مسؤولي الأندية السعودية؛ مؤكداً أن النادي بصدد رفع شكوى رسمية للرابطة.