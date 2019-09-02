شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجن»: يركض.. يُنجز.. يُبادر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطايف)

لم ينشغل الاتحاد السعودي للهجن بمتابعة السبّاقات وحدها، بل فتح صدره لاستقبال المبادرات المجتمعية وتهيئة الأجواء المناسبة لها، إذ استقبل رئيس الاتحاد الأمير فهد بن جلوي أصحاب عدد من المبادرات النوعية، ووجه باحتضانها ودعمها.

وكانت البداية باستقبال نحو 25 طالباً وطالبة من قسم الإعلام بجامعة الطائف، ليمكّنهم من الاستفادة من المركز الإعلامي لصقل تجاربهم العلمية في الميدان من الصحافة والتلفزيون و«السوشال ميديا»، وتدريبهم وفتح المجال أمامهم.

وأكد مدير قسم الإعلام بالجامعة الدكتور علي الضميان، أن إتاحة الاتحاد السعودي للطلاب والطالبات هذه الفرصة يدل على تحمّله للمسؤولية الاجتماعية.

من جهتها، أوضحت عضوة الغرفة التجارية بالطائف ومؤسسة مبادرة «قيّل عندنا» محسنه الطلحي، أنه خلال 24 ساعة وجدت القبول والدعم اللامحدود، ولم تتوقع أن يكون الحلم حقيقة بهذه السرعة، مشيرة إلى أن الأمير فهد بن جلوي وعد بتطوير المبادرة لتكون نواة للمهرجانات القادمة.

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وحول تفاصيل المبادرة، أشارت سكرتيرة لجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية ندى النفيعي، إلى أنها تعرض تجارب سيدات ورواد الأعمال وأفكارهم، حيث تم تخصيص جناح مستقل لهم في قرية الهجن.

وشكرت قائدة فريق «إنسان» التطوعي نوف القحطاني، اتحاد الهجن لتحقيق مبادرتهم التي تهدف إلى تهيئة مواقع خاصة للأطفال بحديقة الملك فيصل للترفيه تزامناً مع العودة للدراسة، لكسر الروتين وتهيئتهم لمقاعد الدراسة.

ولم يتوقّع المسؤول في مركز «تاء» التطوعي ثامر النفيعي، أن تجد تغريدة المبادرة الترفيهية لنزلاء دار الشؤون الاجتماعية من كبار السن بالطائف إلى المهرجان قبولاً سريعاً من رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي، ليتم استقبال الفريق وتهيئة الموقع، مشيراً إلى أن الاتحاد خفف عليهم كثيراً في تتفيذ المبادرة ووجدوا أصداء ترحيبية غير متوقعة.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد السعودي للهجن حطّم أرقام «غينيس» للعالم الثاني على التوالي بأكبر مجسّم للهجن في العالم، بينما دخل العام الماضي الموسوعة الرقمية بمشاركة 11 ألف مطية.