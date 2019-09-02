700 مليون يورو مبيعات سوق الانتقالات بالدوري الألماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دوسلدورف

حقق سوق الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) هذا الموسم قيمة مبيعات قياسية وصلت إلى نحو 700 مليون يورو.

وكشف مسح لـ (د ب أ) أن الأندية الـ18 المشاركة في دوري الدرجة الأولى بألمانيا دفعت 5ر699 مليون يورو للحصول على خدمات 156 لاعبا جديدا، وأوضح المسح أن القيمة الإجمالية للصفقات هذا الموسم تجاوزت القيمة القياسية التي تحققت في موسم 2017 عندما وصلت مدفوعات الأندية آنذاك إلى نحو 577 مليون يورو.

ووصلت إيرادات الأندية من قيمة الصفقات إلى 657 مليون يورو.

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ولم تتضمن نتيجة المسح رسوم الإعارات والمكافآت، وبلغ عدد اللاعبين الذين انتقلوا إلى أندية جديدة بنظام الإعارة 26 لاعبا.

وتصدر بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، رائدا سوق الانتقالات في ألمانيا، قائمة الأندية صاحبة أكبر الاستثمارات في صفقات اللاعبين بـ137 مليون يورو لدورتموند و130 مليون يورو للنادي البافاري.

في المقابل، وصلت قيمة الاستثمارات التي دفعها بادربورن، الصاعد إلى البوندسليجا، إلى نحو 150 ألف يورو فقط لشراء لاعبين جدد.

وحصل أينتراخت فرانكفورت وبوروسيا دورتموند على أعلى إيرادات مقابل بيع لاعبين بـ5ر141 مليون يورو للأول و5ر130 مليون يورو للثاني، فيما لم يحقق يونيون برلين ولا فيردر بريمن أي إيرادات من بيع لاعبين هذا الموسم.

وكانت أغلى صفقة شراء هي صفقة لوكاس هيرنانديز (80 مليون يورو) من أتيلتكو مدريد إلى بايرن ميونخ، أما أغلى صفقة بيع فكانت صفقة لوكا يوفيتش لاعب نادي اينتراخت فرانكفورت إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو.