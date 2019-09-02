فيرجيل يزاحم رونالدو وميسي على «الأفضل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميلانو أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل من لاعبين ولاعبات ومدربين ومدربات وجمهور، والتي يقدمها الاتحاد خلال الحفل المقرر في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر الحالي. المرشحات لجائزة أفضل لاعبة الإنجليزية لوسي برونز لاعبة ليون الفرنسي

الأمريكية أليكس مورجان لاعبة أورلاندو برايد الأمريكي

الأمريكية الأخرى ميجان رابينو لاعبة رين أف. سي. الأمريكي المرشحون لأفضل مدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي أفضل مدرب لفرق السيدات الأمريكية جيل إليس مدربة المنتخب الأمريكي

الإنجليزي فيل نيفيل مدرب المنتخب الإنجليزي

الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الهولندي أفضل مشجع البرازيلية سيلفيا جريكو

مشجعو منتخب هولندا في كأس العالم للسيدات

الأوروجوياني جوستو سانشيز أفضل حارس مرمى البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول الإنجليزي

البرازيلي إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي

الألماني مارك-أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة أفضل حارسة مرمى التشيلية كريستيان إيندلر حارسة مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي

السويدية هيدفيج ليندال حارسة مرمى فولفسبورج الألماني

الهولندية ساري فان فينيندال حارسة مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني جائزة بوشكاش لأفضل هدف الأرجنتيني ليونيل ميسي عن هدف برشلونة في ريال بيتيس ضمن الدوري الإسباني

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