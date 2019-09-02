القروني: رينارد يرمي لبناء أخضر شاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

وصف المدرب الوطني خالد القروني القائمة التي أعلن عنها المدير الجديد للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد بالمنطقية والمقبولة إلى درجة كبيرة، مبينا أنها ضمت أفضل اللاعبين في كافة المراكز عطفا على قصر الفترة منذ انطلاق الموسم، مؤكدا أن الملامح الرئيسية الواضحة من هذه الاختيارات تهدف إلى تكوين منتخب شاب متجانس خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «الفترة القصيرة التي واكبت عملية الاختيار جاءت وفق متابعة المدرب للجولتين الأولى والثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبناء على متابعة فرق الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بدوري أبطال آسيا، حيث تؤكد بوادر هذه الاختيارات أن رينارد سيعتمد على اللاعبين الشبان، وخلق توليفة مناسبة لخوض الاستحقاقات الآسيوية المقبلة، وأعتقد أن مشوار الأخضر في التصفيات الأولية لن يكون صعبا وسيمنح المدرب فرصة تحقيق الانسجام المطلوب بين المجموعة».

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وأردف «من المؤكد أن الفترة المقبلة تتطلب عملا مضاعفا رغم أن المدرب يحمل سيرة ذاتية جيدة ونجح مع منتخبات كثيرة».

على الصعيد نفسه، دشن الأخضر معسكره الإعدادي في الدمام أمس استعدادا لمواجهة نظيره اليمني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، على استاد البحرين الدولي في 10 سبتمبر الحالي، وسيخوض خلال المعسكر مباراة تجريبية مع منتخب مالي بعد غد .

يذكر أن القرعة أوقعت الأخضر في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات سنغافورة، اليمن، أوزبكستان وفلسطين.

وكان المدرب رينارد اختار قائمة ضمت 26 لاعبا هم، عبد الله المعيوف، محمد العويس، فواز القرني، عمر هوساوي، علي آل بليهي، زياد الصحفي، عبد الله مادو، محمد آل فتيل، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، هتان باهبري، عبدالرحمن الدوسري، محمد كنو، عبد الله الخيبري، سالم الدوسري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبد العزيز البيشي، محمد السهلي، محمد الكويكبي، هارون كمارا، فراس البريكان، عبد الله الحمدان.