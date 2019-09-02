8 دول بالمرحلة الثانية لمهرجان الهجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة اختتمت أمس المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن الثاني، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن بمحافظة الطائف، وخصصت المرحلة لأشواط الماراثون والأشواط الدولية وأشواط الإنتاج وأشواط السودانيات. وشهدت المرحلة 48 شوطا على مدار 7 أيام، وسط مشاركة 8 دول هي: فرنسا والإمارات والكويت وعمان والبحرين ومصر والسودان والأردن، حيث بلغ عدد المطايا المشاركة في هذه المرحلة 1500 مطية، 500 منها شاركت في الأشواط الدولية. وتستمر المنافسات حتى 14 سبتمبر بحثا عن جوائز المهرجان البالغة 53 مليون ريال.



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