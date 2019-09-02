المسعد في عمومية دولي السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد عضو مجلس إدارة الاتحاد غسان طاشكندي في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي عقد أمس في العاصمة الصينية بكين، وتم خلاله انتخاب المالي همان نيانج رئيسا للاتحاد، إضافة إلى اعتماد التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد الدولي «فيبا»، واعتماد القوائم المالية، ومناقشة الأهداف السابقة والخطط المستقبلية للاتحاد الدولي لكرة السلة للفترة المقبلة.

كما شارك المسعد وطاشكندي في ورش العمل التي تستهدف تطوير الاتحادات والمسابقات، من خلال اجتماع مع السكرتير العام للاتحاد الدولي اندريا زاكيليس بحضور رئيس قسم الاتحادات والتطوير بالاتحاد زوران رادوفيتش ومستشار الاتحاد ميشيل فيلو، حيث جرتت مناقشة عديد من الأمور التطويرية والتعاون في استضافة بطولات مستقبلية وأحداث تخص رياضة كرة السلة، كما جرى كذلك الاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة لغرض التعاون في المجالات التطويرية المختلفة والمتصلة بكرة السلة.