24 لاعبا بقائمة الأولمبي استعدادا لكأس آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق أمس في محافظة الطائف معسكر المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاما، بعد أن استدعى المدير الفني الوطني سعد الشهري 24 لاعبا للالتحاق بالمعسكر، المقرر أن يكتمل في جمهورية مصر العربية حتى العاشر من سبتمبر الحالي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة عام 2020.

وضمت القائمة كلا من: صالح الوحيمد، وأمين بخاري، ومحمد اليامي، وعبدالله حسون، وعمر العودة، وعبدالإله العمري، وعون السلولي، وحسان التمبكتي، وعبدالباسط هندي، ومحمد الشنقيطي، وعبدالله اليوسف، ويوسف الحربي، وناصر العمران، وعلي الحسن، ومحمد المجحد، وحسن القيد، وفرج الغشيان، وراكان العنزي، وخالد الغنام، وتركي العمار، وعبدالرحمن غريب، ومنصور المولد، وسعد السلولي، ورمزي صولان.

وسيخوض الأخضر الأولمبي خلال معسكره الحالي لقاءين وديين مع نظيره المصري في 7 و10 سبتمبر الحالي.