شكرا لقرائتكم الزمالك يصرف رواتب اللاعبين القدامى المتواجدين قبل رحلة السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يصرف لاعبو الزمالك القدامى المتواجدين مع الفريق من الموسم الماضى رواتبهم خلال الفترة الجارية قبل رحلة السنغال من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات فى مختلف البطولات.
وأخطرت إدارة الزمالك أيضا، لاعبى الفريق، بوجود مكافاة استثنائية لهم فى حالة تحقيق لقب كأس مصر مع صرف الرواتب خلال الفترة الجارية بجانب صرف مكافآت المباريات الأخيرة قبل نهائى كأس مصر كما قررت إدارة الزمالك تعديل عقود عددا من اللاعبين الذى تم منحهم وعدا بذلك الأمر خلال المرحلة المقبلة.
ويلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل بالسنغال ومن المقرر أن يقام لقاء العودة فى مصر أحد أيام 27 أو28 أو 29 من الشهر المقبل.
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