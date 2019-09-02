شكرا لقرائتكم شوقى غريب : جميع رجال المنتخب الأولمبى على قدر المسئولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعهد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبى بأن يقدموا صورة جيدة، مؤكدا أنه عقد جلسة مع اللاعبين وتعهد الجميع بأن يكونوا رجالا على قدر المسئولية ويقدموا صورة مشرفة للكرة المصرية.

ويؤدى المنتخب الأولمبى معسكره على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة قبل التوجه إلى العين السخنة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهتي السعودية وديا يومي 7 و10 سبتمبر ضمن برنامج إعداد الفراعنة لنهائيات الأمم الافريقيه تحت 23 سنه التي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل وهي المؤهله لأولمبياد طوكيو 2020.

وشدد غريب علي أهمية المرحله المقبلة واقتراب موعد البطوله وضرورة الاجتهاد من أجل الفوز والتأهل خاصة وأن البطوله ستقام بمصر ، كما وجه غريب الشكر لجميع الأنديه التي تعاونت مع المنتخب خلال تلك الفترة.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش ، وتم إستبعاد العراقي و عبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة.