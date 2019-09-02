شكرا لقرائتكم فايلر يخصص تقسيمة قوية للاعبين بمران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تقسيمة قوية للاعبين، عقب فقرة الجرى مباشرة، وذلك خلال مران الفريق الجماعى والذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وهو ما يشبه الاختبارات للاعبين.

وقام فايلر بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وهم الفريق الأحمر والمكون من محمد الشناوى، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هانى، العربى بدر، حسام عاشور، عمرو السولية، صالح جمعة، وليد سليمان، أحمد الشيخ.

والفريق الأصفر النكون من شريف إكرامى ومحمود متولى ورامى ربيعة وحسين السيد وأحمد فتحى وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وأجايى وحسين الشحات ومروان محسن.

ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت التى تقام يوم 14 من سبتمبر الجارى فى غينيا الاستوائية فى ذهاب دور ال32 بدورى أبطال أفريقيا.