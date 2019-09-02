شكرا لقرائتكم رمضان صبحى : حلمنا هو حصد اللقب الأفريقي والتأهل للأولمبياد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث رمضان صبحي قائد المنتخب الاوليمبي خلال مران الفريق استعداداً لوديتي السعودية، حيث تعهد بان يتألقوا ويقدموا صورة جيدة ليزيلوا آثار خروج المنتخب الأول مؤكدا بأنه وزملاءه لديهم روح ونية لتحقيق اللقب الأفريقي والتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020.

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ويتواجد رمضان صبحي لاعب الأهلي ضمن معسكر المنتخب الأوليمبى استعداداً لخوض وديتي أمام السعودية يومي 7 و 10 سبتمبر الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش ، وتم إستبعاد العراقي و عبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة.