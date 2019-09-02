شكرا لقرائتكم 500 ألف جنيه راتب مدرب المنتخب الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، سقفا لراتب المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، الذى سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل حسب تصريحات القائم بأعمال رئيس الاتحاد.

وعلم "الخليج 365" أن اللجنة حددت 500 ألف جنيه كحد أقصى لراتب المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على أن يكون الحد ألأقصى لراتب المدرب العام 100 ألف جنيه، فيما سيكون راتب المدرب المساعد ومدرب الحراس 50 ألف جنيه لكل منهما.

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وقرر اتحاد الكرة تقليص الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب إلى خمسة أسماء هم حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدرى وإيهاب جلال وأحمد حسام ميدو، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسم المدرب خلال أيام.

وكان الخليج 365 قد أشار إلى ترتيب المدربين المرشحين لقيادة المنتخب، وفق قناعات اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وهم على الترتيب حسن شحاتة المدير الفنى السابق للفراعنة مع الجيل الذهبى، وإيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدى، وحسام البدرى مدرب الأهلى والمنتخب الأولمبى السابق، وحسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة، وأحمد حسام ميدو مدرب مصر المقاصة.

ورفضت اللجنة تخفيض الراتب أقل من ذلك، بحيث لا يجب أن يتقاضى المدرب الوطنى للمنتخب مقابل أقل من بعض المدربين المحليين فى الدورى المصرى والتى باتت تتراوح رواتبهم بين 200 و500 ألف جنيه فى بعض الأندية.