فايلر يحسم قائمة الفريق المسافرة لغينيا فى هذا الموعد...

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جدة - عمرو شويل كشف رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، موعد إعلان قائمته، التى ستتوجه إلى غينيا الاستوائية فى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
رفض رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى الحديث عن قائمة الفريق التى ستسافر إلى غينيا الاستوائية لخوض مباراة كانو سبورت بدور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال، مطالبا باستخراج التأشيرات الخاصة بكل اللاعبين لحين الوصول إلى التشكيلة المثالية التى سيصطحبها.
ويلتقى الأهلى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال يوم 13 سبتمبر الجارى حيث تسافر بعثة الفريق إلى هناك يوم 10 من نفس الشهر على أن تصل الرحلة عبر ترانزيت بأثيوبيا.
وأكد رينيه فايلر أن بحاجة إلى 72 ساعة للتعرف الكامل على اللاعبين والوقوف على القائمة التى ستسافر إلى هناك وذلك قبل انطلاق المران الأول للفريق اليوم.
وقاد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى تدريبات المارد الأحمر اليوم بمشاركة جميع اللاعبين بعد استقبال حافل من الجماهير.
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