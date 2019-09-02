طه إسماعيل يخضع لعملية تغيير مفصل...

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جدة - عمرو شويل يخضع طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة بتغيير مفصل بعد أن اشتكى منه لفترة طويلة. Advertisements وكان الشيخ طه قد رفض الخضوع للعملية الجراحية خلال الفترة الأخيرة حتى الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وزكريا ناصف وخالد بيبو أعضاء لجنة التخطيط. جدير الذكر أن الـ «الشيخ طه» أحد أبرز نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر خلال فترة الستينيات قبل إعلانه الاعتزال واتجاهه للتدريب والتحليل فدرب طه إسماعيل منتخبات الأردن والسعودية والمنتخب الوطني الأول بالإضافة إلى النادي الأهلي والعديد من اندية السعودية والإمارات.

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