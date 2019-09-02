شكرا لقرائتكم أنطوى يقود هجوم بيراميدز أمام بتروجت فى نصف نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء بتروجت بعد قليل باستاد بتروسبورت فى المباراة المقررة بينهما فى الدور قبل النهائى لكأس مصر . وتضم تشكيلة بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى: المهدى سليمان Advertisements خط الدفاع: رجب بكار –على جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدى خط الوسط: نبيل دونجا – عمر جابر – تراورى – إسلام عيسى – إبراهيم حسن خط الهجوم: جون أنطوى

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