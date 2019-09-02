شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطالب إدارة المصرى بإحضار عدد من السيديهات لفريق ماليندى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من الجهاز الإدارى للفريق سرعة إحضار عدد من السيديهات لفريق ماليندى بطل زنجبار الذى سيواجه المصرى فى دور الـ32 الأول للكونفيدرالية الأفريقية لدراستها جيدا وتحديد مواطن القوة والضعف بالمنافس والذى سيلتقى به الفريق البورسعيدى فى لقاء الذهاب منتصف الشهر الجارى.

من المقرر أن يخاطب مسئولو المصرى السفارة المصرية هناك من أجل توفير شرائط لبطل زنجبار خاصة وأن المعلومات عن الفريق قليلة جدا فى ظل رغبة الجهاز الفنى للمصرى إلى تحقيق الفوز على الفريق ذهابا وإيابا حتى تكون دفعة كبيرة لهم فى الدورى.

ويلتقى فريق المصرى مع بطل زنجبار فى الخامس من سبتمبر الجارى فى لقاء الذهاب المقرر بينهما خارج البلاد فى دور الـ32 الاول بالكونفيدرالية، بينما يستضيف المصرى بطل زنجبار فى لقاء العودة فى السابع والعشرين من نفس الشهر.