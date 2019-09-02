مروان محسن يتعرض للإصابة فى مران الاهلى اليوم...

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جدة - عمرو شويل تعرض مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتتدخل خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل إسعاف اللاعب في الوقت الذي توقفت التقسيمة للاطمئنان على اللاعب.
وعاد اللاعب من جديد إلى التدريبات بعد خضوعه للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في غينيا الاستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا.
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