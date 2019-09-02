شكرا لقرائتكم السويسرى فايلر يقود أول مران له مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض الصربى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى أول مران له فى قيادة الفريق الأحمر على ملعب التتش بعد إعلان التعاقد معه فى مؤتمر صحفى صباح اليوم .

وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلي موسماً قابل للزيادة قد وصل إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، برفقة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائي للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسرى.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، وميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدًا.

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