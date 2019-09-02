شكرا لقرائتكم أحمد عبد الله: دورنا تذليل العقبات أمام المنتخب الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الله عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، على التأكيد أن دوره كمشرف على المنتخب الأولمبى يتمثل في تذليل أي عقبة خارج الملعب، مؤكدا ثقته الكبيرة في الفريق الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، خاصة أن تاريخ أي لاعب في كرة القدم يزداد كثيرا بالمشاركة في الأوليمبياد وكأس العالم.

فيما وعد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم أنهم تحت أمر المنتخب الأوليمبي لتحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، مؤكدا أنه سبق وأن أشرف على تدريب عدد من لاعبي المنتخب ولديه ثقة كاملة في قدرتهم على تقديم أداء مشرف في أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش ، وتم إستبعاد العراقي و عبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة.