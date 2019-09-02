شكرا لقرائتكم الهلال يعلن عن وصول الكولومبي كويار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، عن وصول لاعبه الدولي الكولومبي غوستافو كويار إلى العاصمة السعودية الرياض مساء يوم الاثنين، وذلك للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ورحب الهلال في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللاعب الكولومبي القادم من صفوف فلامنغو البرازيلي، ونشر صور وصوله إلى المطار بالإضافة إلى الاستقبال الجماهيري الذي وجده.

وانضم كويار إلى الهلال نهاية الأسبوع الماضي، بعد مفاوضات طويلة مع ناديه البرازيلي، وتدرج كويار في الفئات السنية لنادي ديبورتيفو كالي قبل أن يلعب للفريق الأول في 2009 حتى 2014، ليخوض مسيرة جديدة مع جونيور على سبيل الإعارة. وفي يناير 2016، انضم كويار إلى فلامينغو البرازيلي وساهم بوصوله إلى ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس في النسخة الحالية من البطولة، كما بلغ نهائي كوبا سوداميركانا في عام 2017 قبل الخسارة من إنديبندينتي الأرجنتيني.

وقال صاحب الـ "26 عاما" في تصريحات نشرها نادي الهلال: سعيد جداً بتواجدي، وبهذا الاستقبال، وأتمنى أن نفرح سويًا.