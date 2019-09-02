شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتعاقد مع مهاجم من كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع المهاجم الكوري الشمالي هان كوانغ سونغ من صفوف كالياري في الساعات الأخيرة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى قطاعات الناشئين في كالياري في 2017 وسجل مشاركته الأولى بالدوري الإيطالي في أبريل، ليصبح أول لاعب على الاطلاق من كوريا الشمالية يحترف في الكالشيو.

وانتقل كوانغ سونإ إلى بيروجيا على سبيل الإعارة لكنه عاد إلى كالياري في يناير 2018 قبل أن يستعيره بيروجيا مجددا في موسم 2018 - 2019.

ولم يكشف يوفنتوس عن تفاصيل صفقة اللاعب الذي شارك في خمس مباريات مع منتخب كوريا الشمالية.