حقيقة هروب حمدي النقاز من الزمالك.. اللاعب حاول الضغط على النادي للحصول على مستحقاته

الموجز

تسبب الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب نأدي الزمالك في أزمة كبيرة داخل جدران القلعة البيضاء، بعد تداول أنباء عن هروبه عن النادى واستغلال تواجده فى تونس للانضمام للمنتخب الذى يستعد لخوض وديتين فى معسكر سبتمبر.

البداية عندما تلقى محرر "اليوم السابع" اتصالا تليفونيًا من زوجة حمدى النقاز، تطلب فيه نشر خبر فى الموقع -بصفته الأكثر انتشارًا فى مصر والوطن العربي- عن نية زوجها السفر لتونس للانضمام للمنتخب وتكرار سيناريو هروب محمود كهربا، والتخلف عن العودة لمصر مجددًا بسبب عدم حصول زوجها على مستحقاته من النادى منذ أكثر من 3 أشهر وعدم قدرتها على دفع مستحقات ابنتها فى الالتحاق بالمدرسة داخل مصر إلى جانب الارتباط ببعض الأمور الأخرى المادية.

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كما أكدت "ميرفا" زوجة حمدى النقاز فى الاتصال الهاتفى شكوى نادى الزمالك للاتحاد الدولي -فيفا- بسبب عدم حصول زوجها على مستحقاته المتأخرة لدى النادى من شهر يوليو الماضى وتم وعده أكثر من مرة بصرف المستحقات خلال شهر يوليو ثم أغسطس والآن فى سبتمبر ولم يتم صرف المستحقات حتى أمس.

تواصل الصحفى مع اللاعب حمدى النقاز للتأكد والتحقق من المعلومة فأكد له ذلك أن زوجته من قامت بالتواصل مع "اليوم السابع"، ووافق على نشر الخبر فى "اليوم السابع" لكنه طلب تأجيل نشره عقب مباراة الاتحاد السكندري التى أقيمت أمس فى الدور قبل النهائى لكأس مصر إلى جانب طلبه "حذف" التصريحات من على لسان زوجته ووافق على الخبر بمضمونه الذى نشر عقب المباراة حرصًا من "اليوم السابع" أيضًا على الزمالك وجماهيره وارتباطه بمباراة مهمة فى كأس مصر.

كلام النقاز مع محرر اليوم السابع كلام النقاز مع محرر اليوم السابع



عقب المباراة تم نشر الخبر، ولكن فوجئنا بأن اللاعب يخرج ويتنصل من الخبر على الرغم من أنه من طلب ذلك وعندما عاتبه المحرر قال النقاز إنه فوجئ برد فعل النادي السريع على عكس المتوقع وتم اصطحابه لإدارة النادى ووعدته بإنهاء أزمته المالية سريعًا ثم فوجئ -والكلام على لسان اللاعب- بضرورة إجراء مداخلة تليفونية لبرنامج "الزمالك اليوم" الخاص بالنادي لينفى اللاعب ما تردد من أنباء هروبه إلا أن النقاز أكد لـ"اليوم السابع" أنه لم يتطرق خلال المداخلة لنفى الخبر وأكد أنه تحدث عن الأمور الخاصة بالفريق وكأس مصر، كاشفًا عن أن الخبر الذى نشر صحيح إلى جانب مفاجأة جديدة بأن معظم لاعبى الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم أيضًا.