تشكيل بيراميدز أمام بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر

الموجز أعلن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز تشكيل فريقه التى ستخوض لقاء بتروجت على إستاد بتروسبورت فى المباراة فى الدور قبل النهائى لكأس مصر .

تشكيل بيراميدز :

حراسة المرمى: المهدى سليمان، خط الدفاع: رجب بكار –على جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدى

خط الوسط: نبيل دونجا – عمر جابر – تراورى – إسلام عيسى – إبراهيم حسن

خط الهجوم: جون أنطوى

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