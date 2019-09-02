متابعة لحظية | نتيجة مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم الإثنين في نصف نهائي كأس مصر 2019.. تذكرة التأهل...

حالة من الترقب والإنتظار تسيطر على عشاق محبوا الأندية المصرية وكرة القدم، وذلك لمتابعة أجواء ونتيجة مباراة بيراميدز وبتروجيبت اليوم في نصف نهائي كأس مصر 2019، والتي تجمع الفريقين مساء الليلية لتحسم الفريق المتأهل منهما للمباراة النهائية التي سيواجه خلالها نادي الزمالك الذي تأهل عقب فوزه بهدف نظيف على الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على ملعب الاسماعيلية، بعد أن اتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية لاستمرار التعادل السلبي خلال الشوطين الرئيسيين للمباراة، ويتطلع نادي بيراميدز إلى تخطي بتروجيت ومواجهة الزمالك في المباراة النهائية، كما يسعى بيراميدز إلى التأهل للنهائي من أجل المنافسة على البطولة هذا الموسم، ويتابع أنصار الزمالك نتيجة مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم من أجل الاطمئنان على المنافس لفريقهم في المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز وبتروجيت:

من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم الأثنين في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقت المملكة العربية السعودية، وذلك على أرضية ملعب استاد بتروسبورت، بإدارة تحكيمية للحكم محمود عاشور، بمعاونة كل من شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكما رابعا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.

القنوات الناقلة مباراة بيراميدز وبتروجيت:

من المقرر أن تذاع مباراة بيراميدز وبتروجيت على شاشة قنوات أون سبورت، كما تذاع أيضا مباراة بيراميدز وبتروجيت عبر قناة نايل سبورت

تشكيل بيراميدز أمام بتروجيت اليوم:

من المتوقع أن يخوض سيباستيان ديسابر المدير الفني لنادي بيراميدز مباراة اليوم أمام بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر، بالتشكيل التالى:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – علي جبر – عمر جابر خط الوسط: إيريك تراوري – نبيل دونجا – محمد حمدي – عبده لومالا – إسلام عيسى خط الهجوم: جون أنطوي.

ويغيب عن تشكيل بيراميدز النجم عبدالله السعيد بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أمام إيتوال الكونغولي بشد في عضلة السمانة.

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نتيجة مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم:

سوف نتابع معكم متابعينا الكرام متابعي موقع “عرب فور نيوز”، نتيجة مباراة بيراميدز وبتروجيت اليوم منذ انطلاق صافرة البداية وعلى مدار شوطي المباراة من الثامنة مساءًا، وفي حالة استمرار التعادل السلبي خلال شوطي المباراة، سوف يتم لعب شوطين إضافيين مقدارهما نصف ساعة، وفي حالة الإستمرار على التعادل أيضا، سوف يلجأ الحكم إلى ركلات الترجيح لحسم نتيجة مباراة بيراميدز اليوم، والإعلان عن الفريق الذي سيتصدم بالزمالك في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراةاليوم نادي الزمالك في نهائي كأس مصر.