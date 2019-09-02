مواعيد مباريات دور المجموعات دوري أبطال أوروبا 2019/2020 كاملة.. احتفظ بها على هاتفك

ننشر لكم مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 كاملا، بعد إجراء قرعة تقسيم جميع الفرق المشاركة في هذا الدور وعددها 32 على 8 مجموعات أواخر أغسطس الماضي، بمدينة موناكو الفرنسية، حيث تضمن الحفل أيضا اختيار أفضل حارس في البطولة وأفضل مدافع، وأفضل خط وسط، وأفضل مهاجم، وأفضل لاعب في أوروبا، ويتضمن هذا التقرير مواعيد المباريات من بداية دور المجموعات وحتى نهايته مكتوبة وبالصور حتى يمكنك الاحتفاظ بها على هاتفك أو الحاسوب الخاص بك للعودة إليها لاحقا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا دور المجموعات

تبدأ مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري، وتستكمل منافسات نفس الجولة يوم الأربعاء 20 سبتمبر، حيث تلعب 8 مباريات كل يوم.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الأربعاء 11 ديسمبر بإقامة آخر مباريات الجولة الثالثة، حيث يلاقي كل فريق الثلاثة أندية الأخرى في المجموعة ذهابا وإيابا.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن تثبيت مواعيد إقامة مباريات البطولة يومي الثلاثاء والأربعاء فقط، وعقب انتهاء دور المجموعات تبدأ مرحلة خروج المهزوم حيث يصعد فريقان من كل مجموعة ويتم إجراء قرعة جديدة لدور الـ 16.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2019/2020

في مؤتمر إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2019/2020، تم تقسيم الفرق الـ 32 إلى أربع مستوياتلضمان التوزيع العادل على المجموعات، وضم المستوى الأول الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا النسخة الماضية وهو ليفربول، والفائز بالدوري الأوروبي في نفس السنة وهو تشيلسي، والفرق الفائزة بالدوريات الستة الكبرى في أوروبا لتكتمل 8 فرق.

وضمت المستويات الثلاثة الأخرى 8 فرق في كل واحد منها على حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي للفرق، وتم الاختيار عشوائيا بين الفرق لتضم كل مجموعة 4 فرق واحد منها من كل مستوى.

وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية:

المجموعة A: باريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وكلوب بروج، وجالاتا سراي التركي.

المجموعة B: بايرن ميونخ الألماني، وتوتنهام الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني، وريد ستار.

المجموعة C: مانشستر سيتي الإنجليزي، وشاختار دونستك الأوكراني، ودينامو زغرب، وأتلانتا.

المجموعة D: يوفنتوس الإيطالي، وأتليتكو مدريد الإسباني، وبايرن ليفركوزن الألماني، ولوكوموتيف موسكو الروسي.

المجموعة E: ليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، وسالزبرج النمساوي، وجينك.

المجموعة F: وبرشلونة الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي، وسلافيا براجا.

المجموعة G: زينت الروسي، وبنفيكا البرتغالي، وأوليمبك ليون الفرنسي، ولايبزيج الألماني.

المجموعة H: تشيلسي الإنجليزي، وأياكس أمستردام الهولندي، وفالنسيا الإسباني، وليل الفرنسي.

موعد مباريات الجولة الأولى دوري أبطال أوروبا

تقام الجولة الأولى يومي 17 و18 سبتمبر الجاري على النحو التالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 17 سبتمبر

الإنتر x سلافيا براجا الساعة 6:55 مساء.

أوليمبك ليون x زينيت الساعة 6:55 مساء.

تشيلسي x فالنسيا الساعة 9 مساء.

سالزبورج x جينت الساعة 9:00 مساء.

نابولي x ليفربول الساعة 9:00 مساء.

أياكس x ليل الساعة 9:00 مساء.

بنفيكا X لايبزيج الساعة 9:00 مساء.

دورتموند x برشلونة الساعة 9:00 مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 18 سبتمبر

كلوب بروج x جالاتا سراي الساعة 6:55 مساء.

أولمبياكوس X توتنهام الساعة 6:55 مساء.

ليفركوزن x لوكوموتيف موسكو الساعة 9:00 مساء.

باريس سان جيرمان x ريال مدريد الساعة 9:00 مساء.

بايرن ميونخ x النجم الأحمر الساعة 9:00 مساء.

أتليتكو مدريد x يوفنتوس الساعة 9:00 مساء.

شاختار x مان سيتي الساعة 9:00.

دينامو زغرب x أتلانتا الساعة 9:00 مساء.

موعد مباريات الجولة الثانية دوري أبطال أوروبا

تقام الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2019/2020، الثلاثاء والأربعاء 1 و2 أكتوبر المقبل كالتالي:

مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أتلانتا x شاختار الساعة 6:55 مساء.

ريال مدريد X كلوب بروج الساعة 6:55 مساء.

مانشستر سيتي x دينامو زغرب الساعة 9:00 مساء.

النجم الأحمر x أولمبياكوس الساعة 9:00 مساء.

لوكوموتيف موسكو x أتليتكو مدريد الساعة 9:00 مساء.

بايرن ميونخ x توتنهام الساعة 9:00 مساء.

يوفنتوس x ليفركوزن الساعة 9:00 مساء.

جالاطا سراي x باريس سان جيرمان الساعة 9:00 مساء.

مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 2 أكتوبر 2019

سلافيا براج x دورتموند الساعة 6:55 مساء.

جينك x نابولي الساعة 6:55 مساء.

ليفربول x سالزبورج الساعة 9:00 مساء.

ليل x تشيلسي الساعة 9:00 مساء.

زينت x بلجيكا الساعة 9:00 مساء.

فالنسيا x أياكس الساعة 9:00 مساء.

برشلونة x إنتر ميلان الساعة 9:00 مساء.

ليبزيج x أوليمبك ليون الساعة 9:00 مساء.

موعد مباريات الجولة الثالثة دوري أبطال أوروبا

وتلعب مباريات الجولة الثالثة بين يومي 22 و23 أكتوبر المقبل كالتالي:

مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

شاختار X دينامو زغرب الساعة 6:55 مساء.

ليفركوزن x أتلتيكو مدريد الساعة 6:55 مساء.

مانشستر سيتي x أتلانتا الساعة 9:00 مساء.

جالاطا سراي x ريال مدريد الساعة 9:00 مساء.

أولمبياكوس x بايرن ميونخ الساعة 9:00 مساء.

كلوب بروج x باريس سان جيرمان الساعة 9:00 مساء.

توتنهام x النجم الأحمر الساعة 9:00 مساء.

يوفنتوس x لوكوموتيف موسكو الساعة 9:00 مساء.

مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 23 أكتوبر 2019

أياكس x تشيلسي الساعة 6:55 مساء.

لايبزيج x زينيت الساعة 6:55 مساء.

Advertisements

سلافيا براج x برشلونة الساعة 9:00 مساء.

سالزبورغ x نابولي الساعة 9:00 مساء.

جينك x ليفربول الساعة 9:00 مساء.

إنتر ميلان x دورتموند الساعة 9:00 مساء.

ليل x فالنسيا الساعة 9:00 مساء.

بنفيكا x أوليمبك ليون الساعة 9:00 مساء.

موعد مباريات الجولة الرابعة دوري أبطال أوروبا

فيما تقام مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 يومي 5 و6 نوفمبر المقبل كالتالي:

مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

برشلونة x سلافيا براج الساعة 7:55 مساء.

زينيت x لايبزيج الساعة 7:55 مساء.

ليفربول x جينك الساعة 10:00 مساء.

نابولي x سالزبورج الساعة 10:00 مساء.

فالنسيا x ليل الساعة 10:00 مساء.

أولميك ليون x بنفيكا الساعة 10:00 مساء.

تشيلسي x أياكس الساعة 10:00 مساء.

دورتمونتد x إنتر ميلان الساعة 10:00 مساء.

مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 6 نوفمبر 2019

بايرن ميونخ x أولمبياكوس الساعة 7:55 مساء.

لوكوموتيف موسكو x يوفنتوس الساعة 7:55 مساء.

النجم الأحمر x توتنهام الساعة 10:00 مساء.

ليفركوزن x أتلتيكو مدريد الساعة 10:00 مساء.

باريس سان جيرمان X كلوب بروج الساعة 10:00 مساء.

أتالانتا x مانشستر سيتي الساعة 10:00 مساء.

دينامو زغرب x شاختار الساعة 10:00 مساء.

ريال مدريد x جالاتا سراي الساعة 10:00 مساء.

موعد مباريات الجولة الخامسة دوري أبطال أوروبا

وفي أواخر نوفمبر وتحديدا يومي 26 و27 نوفمبر المقبل تقالم مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا كالتالي:

مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

لوكوموتيف موسكو x ليفركوزن الساعة 7:55 مساء.

جالاطا سراي x كلوب بروج الساعة 7:55 مساء.

ريال مدريد x باريس سان جيرمان الساعة 10:00 مساء.

توتنهام x أولمبياكوس الساعة 10:00 مساء.

توتنهام x أولمبياكوس الساعة 10:00 مساء.

مانشستر سيتي x شاختار الساعة 10:00 مساء.

يوفنتوس x أتلتيكو مدريد الساعة 10:00 مساء.

النجم الأحمر X بايرن ميونخ الساعة 10:00 مساء.

أتالانتا x دينامو زغرب الساعة 10:00 مساء.

مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 27 نوفمبر 2019

زينيت x أوليمبك ليون الساعة 7:55 مساء.

فالنسيا x تشيلسي الساعة 7:55 مساء.

برشلونة x دورتموند الساعة 10:00 مساء.

سلافيا براج x إنتر ميلان الساعة 10:00 مساء.

ليل x أياكس الساعة 10:00 مساء.

جينك x سالزبورغ الساعة 10:00 مساء.

ليفربول x نابولي الساعة 10:00 مساء.

ليبزيج x بنفيكا الساعة 10:00 مساء.

موعد مباريات الجولة السادسة دوري أبطال أوروبا

وتختتم منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مسوم 2019/2020 يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، وتقام المباريات في المواعيد التالية:

مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

سالزبورج x ليفربول الساعة 7:55 مساء.

نابولي x جينك الساعة 7:55 مساء.

تشيلسي x ليل الساعة 7:55 مساء.

دورتموند x سلافيا براج الساعة 10:00 مساء.

أوليمبك ليون x لايبزيج الساعة 10:00 مساء.

بنفيكا x زينيت الساعة 10:00 مساء.

أياكس x فالنسيا الساعة 10:00 مساء.

إنتر ميلان x برشلونة الساعة 10 مساء.

مباريات دوري أبطال أوروبا الأربعاء 11 ديسمبر 2019

شاختار x أتالانتا الساعة 7:55 مساء.

دينامو زغرب x مانشستر سيتي الساعة 7:55 مساء.

كلوب بروج x ريال مدريد الساعة 10:00 مساء.

أتلتيكو مدريد x لوكوموتيف موسكو الساعة 10:00 مساء.

ليفركوزن x يوفنتوس الساعة 10:00 مساء.

باريس سان جيرمان x جالاطا سراي الساعة 10:00 مساء.

أولمبياكوس x النجم الأحمر الساعة 10:00 مساء.

بايرن ميونخ x توتنهام الساعة 10:00 مساء.