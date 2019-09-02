مباشر نصف نهائي كأس مصر.. بيراميدز 0-0 بتروجيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز وبتروجيت على ملعب "بتروسبورت"، في نصف نهائي كأس مصر. وكان بيراميدز أقصى حرس الحدود من ربع نهائي كأس مصر، بينما تأهل بتروجيت إلى المربع الذهبي للمسابقة بعد الفوز على إنبي. تشكيل بيراميدز: المهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ورجب بكار ومحمد حمدي وعمر جابر وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا وجون أنطوي. وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..

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