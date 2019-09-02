رسميا.. إعارة لاعب برشلونة إلى سيلتا فيجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن برشلونة الإسباني رسميًا إعارة لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا إلى نادي سيلتا فيجو على سبيل الإعارة لمدة الموسم الجاري (2019-2020).

وأفاد النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي أن رافينيا جدد تعاقده مع البارسا لمدة عامين حتى نهاية موسم (2020-2021) قبل إعارة لسيلتا فيجو.

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وأكد برشلونة أن سيلتا سيتحمل راتب اللاعب خلال فترة الإعارة، بجانب متغيرات قد تصل إلى 1.5 مليون يورو.

وكان رافينيا انتقل إلى برشلونة وهو في الثالثة عشرة من عمره بعد مشاركته مع فريق تحت 19 عاما، ومنحه المدرب لويس إنريكي الفرصة لأول مرة مع "برشلونة ب" في موسم (2010-2011) قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول.

يُذكر أن صاحب الـ26 عاما ساهم مع برشلونة في التتويج بـ11 لقبا خلال الفترة التي قضاها بين أسوار "كامب نو"، ولعب مع البلوجرانا 91 مباراة سجل خلالهم 12 هدفًا.