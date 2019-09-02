ريال مدريد يعلن رحيل نافاس إلى سان جيرمان في صفقة تبادلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن ريال مدريد الإسباني انتقال حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تبدالية ينتقل بموجبها الحارس الفرنسي ألفونس أريولا إلى الفريق الملكي.

نافاس انضم رسميًا إلى باريس سان جيرمان بشكل نهائي لمدة أربعة مواسم حتى يونيو 2023، وأصبح صاحب الـ32 عامًا أول لاعب كوستاريكي يمثل صفوف "PSG" منذ تأسيس النادي.

وكان نافاس انتقل إلى ريال مدريد عام 2014 قادمًا من ليفانتي الإسباني، وتُوج مع الفريق الملكي بـ12 لقبًا خلال خمسة مواسم قضاهم بين أسوار "سانتياجو برنابيو".

ولم يكشف الناديان عن القيمة المادية لصفقة نافاس، إلا أن تقارير إسبانية كشفت أنها كلفت خزائن النادي الفرنسي ما يقرب من 15 مليون يورو.

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من جانبه، انضم أريولا حارس باريس سان جيرمان إلى الريال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد حتى يونيو 2020، دون وجود بند يمنح الميرينجي أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يكون صاحب الـ26 عامًا، المتوج مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2014، بديلا للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي يحرس مرمى الفريق الملكي بشكل أساسي.

ويرتبط أريولا بعقد مع النادي الباريسي حتى 2023، وتوج مع فريقه بـ11 لقبا خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن أريولا ليس بغريب على الدوري الإسباني حيث لعب ضمن صفوف فياريال في موسم 2015-2016، وشارك آنذاك في 37 مباراة واستقبلت شباكه 32 هدفًا.