الأهلي يؤمن بقاء أفضل حارس بمونديال ناشئي اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أعلن الأهلي عند تجديد عقد عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق الناشئين بالنادي لمدة 4 مواسم.

ويلعب عبد الرحمن حميد في صفوف فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2000 وتم تصعيده الموسم الماضي للعب بعض المباريات سواء مع فريق الشباب أو الفريق الأول.

وأعلن الموقع الرسمي للأهلي عن تجديد حميد لعقده مع النادي في حضور جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة وعمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد ورؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، ومحمد يحيي مدرب فريق الشباب.

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وأعرب حميد حارس الأهلي في تصريحاته للموقع الرسمى للنادي، عن سعادته بتجديد تعاقده مع الأهلي، معتبر ذلك خطوة مهمة في مشواره مع النادي وهذا يضع مسئولية كبيرة عليه خلال الفترة المقبلة.

و أَضاف حميد، أنه يمتلك الكثير من الطموحات التي يسعى لتحقيقها مع الأهلي، وأن المنافسه مع زميليه عصام الطيار وعبد الرحمن طه ستصب في مصلحة النادي، وأنه سيقاتل من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول بالنادي.

وشارك عبد الرحمن حميد حارس الأهلي مع منتخبا الشباب والناشئين ببطولة العالم، حيث توج ببرونزية اليد للشباب مع منتخب مواليد 98، وحقق بطولة العالم مع منتخب مصر مواليد 2000، وشارك حميد مؤخرا مع منتخب الشباب بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب وحصل على الميدالية الفضية.

وجدير بالذكر أن عبد الرحمن حميد حصل على لقب أفضل حارس في مونديال الناشئين لكرة اليد.